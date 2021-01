Raquel Tavares celebra esta segunda-feira, dia 11, 36 anos de vida. Uma data especial, que nos leva a recordar a sua recente mudança de vida.

Em janeiro de 2020, a fadista anunciou publicamente que ia deixar de cantar para se dedicar a outros sonhos profissionais.

Na época, foi lavada em lágrimas que Raquel tornou pública a sua pausa na música.

Meses depois, a fadista abraçou novos projetos profissionais e realizou o sonho de trabalhar em televisão. Na SIC, Raquel fez parte da série 'Golpe de Sorte' como atriz e tornou-se um dos rostos da estação ao comando do programa 'Domingão'. Ao lado de João Baião, João Paulo Rodrigues e Débora Monteiro, é agora no papel de apresentadora que a vemos brilhar todas as semanas.

Veja na galeria as imagens da nova vida de Raquel Tavares.

