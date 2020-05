Aos seis anos de idade, o filho mais velho de William e Kate Middleton tem gostos especiais, tal como todas as crianças, e um deles foi revelado pela duquesa de Cambridge num vídeo que recentemente foi partilhado no Instagram.

No momento em que o casal surge a jogar bingo no âmbito de uma iniciativa com utentes num lar de idosos, ouve-se Kate a referir-se ao assunto.

Quando a mulher de William tira o número 55, afirma (no âmbito do código usado nestas ocasiões): "O George iria gostar desta - cinquenta e cinco, cobras vivas".

Ou seja, o pequeno George tem um gosto acrescido por este género de répteis.

Leia Também: William e Kate Middleton jogam ao bingo. O resultado foi divertido