Marco Costa e a filha Maria Emília já têm lindas fotografias de ambos, mas há agora um novo registo que está a encantar os fãs.

O mesmo foi captado pela mãe da menina, Carolina Pinto, e partilhada depois no Instagram.

Na imagem é possível ver Maria Emília com umas calças de ganga e uma camisola branca, com o look a ficar completo com uma fita na cabeça.

Ora veja:



© Instagram/Carolina Pinto

