A princesa Eugenie, tal como quase todos os elementos da família real, usou as suas redes sociais para desejar uma boa Páscoa e celebrar a chegada da primavera. Para o efeito, a filha do príncipe Andrew revelou uma nova fotografia de família.

"Desejamos a todos uma feliz Páscoa e uma primavera florescente", pode ler-se na legenda do registo, onde Eugenie posa ao lado do marido, Jack Brooksbank, e do filho recém-nascido de ambos, August Philip.

O casal, recorde-se, vive agora em Frogmore Cottage, antiga casa dos duques de Sussex, e foi no jardim deste local encantador que a família posou para a foto.

