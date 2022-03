"A mulher mais forte e inspiradora que já conheci em toda a minha vida completa mais uma primavera". Foi com estas palavras que Miguel Cristovinho começou a publicação que fez na sua página de Instagram no domingo, 20 de março.

A avó do cantor completou mais um ano de vida, data que foi assinalada publicamente.

Junto de uma fotografia da familiar, acrescentou: "Se não for para chegar aos 91 anos assim, sentada à frente do meu jardim que diariamente cuido; na minha casa no campo; onde vivo independente, a rir das entranhas apesar de ter perdido pessoas por quem daria a vida num segundo; a fazer Facetime com os meus netos e a comentar as fotografias deles no Instagram… Então eu nem quero".

"Que eu consiga na vida dar ao mundo metade do amor que a minha avó Kika lhe deu. Para sempre, laranjinha doce", completou.

