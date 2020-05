Nikki Bella abriu o seu coração para falar do passado difícil. De acordo com as palavras da figura pública, foi violada duas vezes na adolescência. Revelações que estão presentes na nova autobiografia, 'Incomparable'.

A ex-estrela de WWE escreveu um livro em conjunto com a irmã gémea, Brie Bella, como destaca a imprensa internacional, e onde conta que foi violada aos 15 anos por um colega que pensava que era "seu amigo".

"A minha virgindade foi roubada sem o meu consentimento", escreve, de acordo com a revista Us Weekly. "Fui violada por um rapaz que achava que era meu amigo", acrescentou, referindo que tal episódio aconteceu numa festa.

"Tinha bebido muito álcool e só acordei porque o meu estômago doía", lembrou. "Esse rapaz estava em cima de mim e dentro de mim. Empurrei-o e corri para fora da sala - e ele seguiu-me pelo corredor e perguntou-me se aquilo significava que éramos namorados", recordou.

Mas esta não foi a única vez que, diz, foi violada. O mesmo aconteceu aos 16 anos, desta vez por um jovem universitário que, segundo Nikki, a drogou, como relatou a People.

No livro, Nikki escreve que quando "acontece algo assim" é muito fácil a vítima "sentir vergonha em vez de raiva" e sentir-se "culpada".

Agora com 36 anos, confessa que se sentiu culpada e que manteve este assunto em segredo. "Comecei a perder a confiança. Comecei a não ter respeito por mim. Nas relações, deixei que outras pessoas me desrespeitassem e senti que mereci isso", partilhou.

Nikki recorreu a terapia para a ajudar a ultrapassar estes momentos difíceis do passado, e decidiu partilhar esta batalha com o mundo para ajudar outras pessoas que vivem ou já viveram situações semelhantes.

Recorde-se que Nikki começou a namorar com John Cena em 2012, relação que chegou ao fim em abril de 2018. Agora, prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto do noivado com Artem Chigvintsev.

