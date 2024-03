Roberto Martínez foi o grande convidado de Daniel Oliveira em mais uma emissão do 'Alta Definição'.

O programa de entrevistas da SIC começou por abordar a questão da língua portuguesa, que o técnico de nacionalidade espanhola fez questão de aprender de imediato. "Sei todas as palavras que preciso para trabalhar, mas gostaria de melhorar o meu português porque, para mim, é importante o dia a dia, poder falar com os adeptos e poder sentir o que o povo português sente pela seleção. Para isso, preciso de mais vocabulário", respondeu.

Roberto contou que continua a ter aulas intensivas de português quase todos os dias, admitindo que tem um bom professor. "Gostaria de ter um português perfeito, mas preciso de mais tempo", completou.

O antigo jogador confessou que já é "fã de cozido à portuguesa" e que gosta muito da culinária do nosso país, dado que tem várias semelhanças com a espanhola.

O técnico falou também sobre as filhas, Luella, de 10 anos, e Safiana, de quatro. Em relação às meninas, fruto do relacionamento que mantém com Beth Thompson, Roberto diz que apenas tenta passar-lhes a mensagem de que "podem fazer tudo o que quiserem nesta vida, mas com os valores mais importantes".

Roberto Martínez confessou neste momento da entrevista que a maior dificuldade que sentiu no processo de adaptação a Portugal foi o facto de ter de esperar pela chegada da família: "Cheguei em janeiro passado, era importante estar sozinho porque precisava de conhecer os jogadores, de viajar muito... Para mim, ter a família em casa é quando ela se converte, de facto, numa casa. De janeiro até abril, a minha família esteve fora. Agora estamos completos".

O treinador assumiu também que a paternidade mudou a sua vida e que o "objetivo final" agora é as filhas possam ser felizes. "É a prioridade", notou. "O importante é que, quando estamos com a família, o nosso pensamento não esteja no escritório. Aprendi a utilizar o tempo da melhor forma possível e nunca achar que tenho de fazer o que não posso fazer. O equilíbrio é muito bom, a minha esposa e as minhas filhas adoram Portugal e o dia a dia é de muita felicidade. Para mim, é muito mais fácil", completou.

Sobre a esposa, Roberto Martínez disse: "Ela é a treinadora em casa, gosto disso. Chego a casa e ela organiza a estrutura. A minha esposa tem sempre uma visão diferente da minha. Ela é escocesa e eu sou ibérico, temos uma diferença de opiniões muito saudável para mim".

Admitindo ser um "homem de fé", Roberto equacionou a possibilidade de levar Portugal a um novo título europeu. "Podemos, o mais difícil é quando não temos a visão do que é ser campeão. Portugal foi campeão da Europa, temos a experiência, jogadores no balneário e equipa técnica que foram campeões. O talento, o compromisso que vi na fase de apuramento dá-me confiança. O talento é de nível mundial e o compromisso foi exemplar, agora é estar preparado para um momento difícil e de adversidade", vincou, referindo-se ao Campeonato da Europa, que se inicia a 14 de junho deste ano.