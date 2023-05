Miguel Cristovinho não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma mensagem que a avó enviou por engano no WhatsApp e na qual lamenta não conseguir assistir a um dos concertos do neto, membro dos D.A.M.A.

Na mensagem lê-se: "Bom dia, Alfredo, boa semana. Olhe, o Miguel mostrou muito desejo de eu ir ver o concerto em Lisboa, mas eu, como já lhe tinha dito na altura, não vou, já não posso mais, mas não tive coragem de lhe dizer que não ia. Disse que ia ver se era possível. Quando ele falar do assunto, já sabe o que responder. Eu fico com os vídeos que sei que vou receber".

Explicando a mensagem, o cantor escreveu: "A minha avó enganou-se e mandou mensagem no grupo da família em vez de privado para o meu pai. Não há pessoa mais querida".



© Instagram - Miguel Cristovinho

Posteriormente partilhou uma imagem de uma videochamada na qual ambos surgem emocionados e a chorar.



© Instagram - Miguel Cristovinho

Leia Também: Mia Rose e Miguel Cristovinho 'juntos' pelo filho. "Família primeiro"