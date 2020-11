O rapper King Von foi assassinado a tiro, conforme avançaram vários meios da imprensa internacional. Poucas horas antes de perder a vida, o artista de 26 anos deixou uma mensagem dirigida aos seus fãs, mostrando-se muito entusiasmado com a sua nova música.

A celebridade, cujo nome verdadeiro é Dayvon Bennett, falou sobre esta conquista através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Amanhã, lançamento do vídeo 'Armed & Dangerous'. Quem quer?", escreveu.

Importa notar que na noite da sua morte Kin Von estava a celebrar o lançamento do seu novo álbum - 'Welcome To O Block'.

Entretanto, terá começado uma troca de tiros entre dois grupos no parque de estacionamento de uma discoteca. Apesar de se encontrar desarmado, o artista acabou por ser atingido mortalmente.

