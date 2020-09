A entrevista de Manuel Luís Goucha a Teresa Guilherme no programa 'Conta-me', que este sábado estreou na TVI, ficou marcada por várias revelações sobre a vida pessoal e profissional da apresentadora. E Zé Maria, o vencedor da primeira edição do programa 'Big Brother' em Portugal, foi o grande protagonistas de uma das mais curiosas revelações feitas por Teresa Guilherme.

Enquanto falava sobre o carinho que tem por alguns dos ex-concorrentes dos reality shows que apresentou, e depois de receber uma mensagem em vídeo de Marco Borges, também ele concorrente do primeiro 'BB', Teresa Guilherme contou que de entre todas as reações ao seu regresso à TV foi a de Zé Maria a que mais a emocionou.

O vencedor do primeiro 'Big Brother' enviou uma mensagem escrita à apresentadora onde além de lhe dar os parabéns confirmava presença no lançamento do seu próximo livro: uma obra dedicada a todos os ex-concorrentes de reality shows.

"Eu nunca apareço em nada, mas na apresentação do seu livro eu vou lá estar", escreveu Zé Maria, deixando Teresa de lágrimas nos olhos.

Também quando começou o confinamento motivado pela pandemia de Covid-19, Zé Maria enviou à sua querida "tia", como carinhosamente trata Teresa Guilherme, uma mensagem onde lhe pedia que tivesse cuidado e não corresse riscos.

