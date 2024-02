Luciana Abreu começou o Dia dos Namorados com um presente que recebeu das filhas, como mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

"Que bênção. Acordei com o maior presente que poderia receber, um amor maior. A minha continuação a ressalvar 'o dia dos afetos'. Reza a história que o presente é uma dádiva. Obrigada meu Deus, obrigada Mamã Muxima. Desejo que tenhamos todos um dia abençoado", escreveu a cantora ao mostrar desenhos e carinhosas mensagens das filhas.

Mas não ficou por aqui e, ainda no Dia dos Namorados, deixou uma mensagem inspiradora aos fãs. "No dia de S. Valentim, celebro, sobretudo, o amor próprio. Apesar da 'beleza da mulher estar nas curvas da sua alma' (Leonia Teixeira), também prezo a minha beleza exterior. A minha PT ajuda a que a minha autoestima esteja sempre em alta e 'castiga-me' quando 'vacilo', e sai-me do 'pêlo', se sai". Às palavras juntou um vídeo em que aparece a treinar.

Veja ambas as publicações:

Leia Também: Disfarce de Carnaval de Luciana Abreu no 'Domingão' foi uma provocação?