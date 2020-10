Bella Hadid celebra esta sexta-feira, 9 de outubro, as 24 primaveras e, tal como nos anos anteriores, foi mimada com palavras de carinho da irmã, Gigi Hadid, nas redes sociais.

"Hoje celebro, mas sempre grata pelos 24 anos em que tenho vindo a ser abençoada com a minha maninha, que apoia sempre e faz as guloseimas mais deliciosas. Estou tão orgulhosa do teu crescimento e da tua luz. Tens um coração lindo e desejo-te um ano com todas as oportunidades de fazeres o que mais te preenche, partilhando aquela magia. Perto e longe. Quem é que te ama? A tua irmã! Tem o melhor dia! Feliz aniversário", foram as palavras de Gigi que assinalaram este dia e que surgem na legenda de uma sequência de imagens.

Clique na galeria para ver.

Leia Também: Bella Hadid começa festejo do aniversário com amigas em avião privado