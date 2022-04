Carolina Deslandes vive uma das fases mais felizes da sua vida ao lado de Igor Regalla. Apaixonada, a cantora voltou nas últimas horas a usar a sua conta oficial de Instagram para dedicar ao ator uma bonita declaração de amor.

"Ele é todo calma, eu sou toda pressa. Ele é Força Suprema e Dillaz no volume máximo e eu sou toda Chico e Elis. Ele é ronha de manhã, e eu agora também. Ele é sumo de laranja natural e eu sou coca cola zero. Ele é do mimo e eu da independência", começa por contar a artista na legenda de uma amorosa fotografia do casal.

"Ele é resolver eu sou drama. Às vezes trocamos. Ele é chá com açúcar e eu acho isso uma heresia. Abrimos juntos a janela do hoje, e a somar hojes constrói-se o futuro", termina, convicta de que este é um amor para durar.

Esta é a segunda relação que Carolina Deslandes assume após a separação de Diogo Clemente, com quem tem três filhos em comum. Antes de começar a namorar com Igor Regalla, a cantora viveu um romance com o músico JêPê.

Eis abaixo a publicação completa:

