Piers Morgan voltou a atacar Meghan Markle descrevendo o seu comportamento como "delirante". O apresentador de 56 anos não tem poupado nas críticas à duquesa de Sussex desde a polémica entrevista que esta deu - juntamente com o príncipe Harry -, a Oprah Winfrey.

Aliás, a posição do comunicador levou mesmo a que este abandonasse o seu cargo no programa 'Good Morning Britain' no passado mês.

Agora, e sem limites, Piers acusa a ex-atriz de 39 anos de lucrar milhões à custa da família real britânica e do escândalo criado à sua volta.

"Não é propriamente acerca da Meghan Markle - ela é uma duquesa que delira e que quer fazer milhões à custa da desgraça da família real britânica - é sobretudo acerca da liberdade de discurso!", defendeu numa entrevista à Fox News.

"O que me aconteceu está a acontecer na Inglaterra e na América - eu consigo aguentar, mas há muitas pessoas que não têm esta plataforma e que estão a ser silenciadas, com as vidas destruídas, carreiras terminadas por coisas ridículas", lamentou.

Piers realça que não acreditou em nada do que Markle disse, mas que se for verdade, então esta deveria revelar os nomes das pessoas que não a apoiaram quando esta sofreu com problemas a nível psicológico.

