A SIC usou esta segunda-feira, dia 7, as suas redes sociais para confirmar o regresso do programa 'A Máscara'.

"Com estes investigadores o espetáculo está garantido: eles estudam muito, especulam ainda mais mas tudo não passa de palpites. Certezas, nem vê-las! É o programa mais misterioso da televisão", escreve a estação televisiva num vídeo de apresentação do formato, onde é ainda confirmado o nome do apresentador e dos jurados de serviço.

João Manzarra volta a ser o anfitrião do formato e Jorge Corrula, Sónia Tavares, Carolina Loureiro e César Mourão o painel de 'investigadores'.

Quando à data de estreia da segunda edição de 'A Máscara', a SIC adianta apenas que o programa chega "brevemente".

