Como já tinha sido anunciado, esta terça-feira, 21 de setembro, vai para o ar o episódio do 'ADN de Leão' com Dolores Aveiro, e o já foi levantada a 'ponta do véu'.

Guilherme Geirinhas esteve à conversa com a mãe de Cristiano Ronaldo, e a polémica marquise que o futebolista foi obrigado a demolir foi um dos temas de destaque.

Num excerto que foi publicado na página oficial de Instagram do Sporting mostra a mãe de CR7 a reagir à polémica.

Dolores disse que não chegou a estar na marquise da casa do filho em Lisboa, revelando de seguida que houve quem lhe "mandasse uma mensagem para a mandar para a TVI".

"Eu disse: 'A marquise é destruída, mas não vai para a TVI", acrescentou Dolores, como pode ver no vídeo da publicação que foi feita esta segunda-feira na rede social.

Leia Também: Dolores Aveiro participa em podcast do Sporting