Depois de ter feito parte do espetáculo '45 In The Night' que se realizou na noite de sábado, dia 24 de fevereiro, na Altice Arena, Nuno Markl recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem à namorada.

"Devia ter feito um episódio das Coisas Favoritas sobre a maravilha que é ter a pessoa amada connosco antes e depois de um espetáculo, e sabê-la lá durante. É muito inspirador, embora - trabalhando uma pessoa em comédia, e não hesitando em fazer figuras rrrrredículas por uma piada - haja sempre aquela ideia parva 'meu Deus, será que ela ainda me quer depois disto?'", começou por partilhar.

"Felizmente a Teresa já viu muita figura minha e continua parte tão integrante deste universo, que até me dá novas ideias para figuras ainda mairrrredículas. Que sorte", acrescentou, referindo depois que a companheira lhe tirou uma fotografia onde mostra o seu look completo para esta noite especial.

Além da fotografia do visual, Nuno Markl posou também para um selfie com a namorada nos bastidores. Veja a publicação na íntegra:

