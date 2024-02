Nuno Markl denunciou nas redes sociais, esta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, uma situação algo desagradável que envolve o seu nome.

A identidade do humorista tem sido utilizada para tentar burlar alguns dos seus seguidores, o que acabou por chegar ao próprio.

Indignado, Markl fez uma nova partilha no Instagram, começando por dizer: "As más notícias é que anda um bandido de m**** a fazer-se passar por mim no WhatsApp e tentou sacar 1000 euros à minha agente".

"As boas notícias é que a Anabela lhe deu um bailinho giro, introduzindo na conversa um suposto funeral de um amigo, tema a que o bandido responde 'não gosto', naquela que é a mais incrível resposta de sempre à questão 'vais ao funeral do teu grande amigo?'", acrescentou depois Nuno, já num tom mais divertido.

"As outras boas notícias é que - até ver - estes bandidos não são muito inteligentes. Certo: conseguiram arriscar uma simples associação (o contacto da Anabela está disponível neste Instagram), mas depois não sabem escrever, usam copy paste de muitas tentativas de fraude que já lemos, e, caneco, se querem fazer-se passar por mim, sejam um bocadito mais espirituosos nas mensagens. É algo insultuoso tentar fazer-se passar por Nuno Markl e ser tão troglodita, pá!", concluiu. Ora veja:

