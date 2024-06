No programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 11 de junho, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira ficaram a conhecer a história de duas convidadas que lutaram contra a depressão pós-parto. As duas viram as suas relações a terminar após terem os filhos e Cláudio não poupou nas críticas à forma como os homens reagem a este tipo de situações.

"Acho absurdo que qualquer homem abandone a casa e vocês ainda assim, por serem tão boas mães, digam que os entendem", notou o apresentador.

Apresentando uma outra perspetiva, Cristina defendeu: "Para um homem também é muito difícil tudo aquilo que acontece com o nascimento de um filho. Aí sou um bocadinho ao contrário [em relação ao que Cláudio Ramos disse]. Achamos sempre que só as mulheres sentem as mudanças e os homens também sentem".

Não concordando, Cláudio confessou: "A maioria dos homens quer que se venha da maternidade com os bebés enrolados num bonito saquinho azul, que uma semana depois se possa andar a passear, que se volte à vida sexual logo a seguir e que a mulher tenha a mesma paciência que tinha antes. A maioria dos homens é egoísta. Não é o corpo deles que muda. Revolta-me imenso, juro".

"Acho mesmo que as coisas só acabam porque já não existia amor, porque existindo… É natural que não exista. Aquela história de que o filho vem para fortalecer o casal, a maior parte das vezes é o contrário", completou Cristina.

