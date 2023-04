César Mourão concretizou o desejo de uma fã que conheceu há anos. Foi esta a história que o artista partilhou nas redes sociais, a qual emocionou os seguidores. A fã em questão chama-se Juliana e vai cantar com César num espetáculo no Campo Pequeno.

"A mãe da Juliana, enviou-me e confessou-me que ela tinha dito, depois da foto: 'Mãe um dia ainda vou cantar com o ele'. Nem eu sequer sabia que iria, ou não, cantar onde quer que fosse. O que é engraçado é que, sem eu saber desta história e sem saber quem era a Juliana, convidei-a para fazer um dueto comigo, depois de a ouvir cantar na televisão. Ela nunca me contou isto, mas soube há dias e tudo ainda fez mais sentido. Sábado lá estaremos os dois no Campo Pequeno", partilhou o comediante.