Rafinha Bastos, um comediante brasileiro, teceu duras críticas a Luana Piovani. O humorista publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual goza com a atriz brasileira depois desta ter sido infetada com o novo coronavírus.

"A Luana Piovani é a pior coisa que o país [Brasil] já produziu", afirmou Rafinha.

Em causa está o facto de Luana - durante uma viagem recente a Paris - se ter queixado do facto de ser obrigada a usar máscara de proteção na rua.

"A desgraçada foi para a Europa e se mostrou indignada por usar máscara na rua em Paris. Pegou coronavírus na viagem", evidenciou, entre risos.

Veja o vídeo.

