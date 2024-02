Kate Middleton foi operada à zona abdominal no passado dia 16 de janeiro e embora os comunicados oficiais da realeza britânica deixem claro que a princesa de Gales "está bem" e a recuperar, não param de surgir teorias sobre aquilo que terá realmente acontecido.

O facto de a futura rainha ainda não ter sido vista em público desde o seu internamento na London Clinic tem feito algumas pessoas duvidarem do real estado de saúde de Kate.

Muitos ingleses recorrem às redes sociais para manifestar como acham "estranho" que não tenha sido sequer tirada uma fotografia da esposa de William à saída do hospital, assim que esta recebeu alta, como aconteceu, por exemplo, com o sogro Carlos III, após a sua recente cirurgia à próstata.

A piorar tudo isto está a ausência de William na cerimónia de homenagem a Constantino da Grécia, que aconteceu ontem, dia 27 de fevereiro, em Windsor. O príncipe havia confirmado a sua presença mas, em cima da hora do evento, ligou à família para explicar que "por motivos pessoais" iria falhar o compromisso.

O Daily Star, de acordo com tudo isto, decidiu enumerar algumas das teorias mais mirabolantes que têm surgido nas diversas plataformas digitais nestes últimos dias. A primeira, e talvez a mais inusitada, relaciona a ausência de Kate Middleton com o facto do famoso artista de rua chamado Bansky estar num evento temático do universo dos filmes de Willy Wonka. Desta forma, há quem acredite que o artista, cuja identidade é desconhecida, afinal é... Kate Middleton.

Também o divórcio é uma possibilidade levantada. Algumas pessoas dizem que o casamento de Kate e William chegou a um ponto de ruptura e que, por isso mesmo, a princesa de Gales se tem mantido afastada para a qualquer momento anunciarem publicamente o divórcio.

Lucy Lloid, num post feito no X, antigo Twitter, que já se tornou viral, equaciona também que Kate possa "estar a recuperar de uma crise de saúde mental" ou, ainda mais grave, que a princesa tenha morrido.

A verdade é que a decisão da realeza de manter privadas mais informações sobre o estado de saúde de Kate, como o motivo concreto que levou à cirurgia abdominal realizada, estão a deixar a população britânica ansiosa e há quem comece mesmo a acreditar em algumas das teorias supra mencionadas.

Para já, o que se sabe é que Kate terá sido operada e que neste momento se encontra a recuperar bem em casa, na Adelaide Cottage, em Windsor.

