No passado dia 15 de setembro, Sara Matos e Pedro Teixeira deram as boas-vindas ao seu primeiro filho em comum, o pequeno Manuel. Desde então, a atriz tem trabalhado para regressar à sua antiga forma física, evidenciando que respeita ao máximo o tempo necessário de recuperação do seu corpo e que cada mulher é um caso diferente.

Ainda assim, quase dois meses depois, a artista apresenta já uma silhueta invejável.

Esta quarta-feira, 24 de novembro, Sara partilhou nas histórias da sua conta de Instagram uma imagem onde aparece numa posição de ioga.

Ora veja:

Imagem partilhada pela atriz© Instagram - Sara Matos

