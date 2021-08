Kim Kardashian expressou a gratidão que sente por Kanye West, mesmo após o divórcio de ambos. A estrela do reality show 'Keeping Up with the Kardashians', de 40 anos, recordou um dos conselhos que recebeu do rapper, de 44, durante o podcast 'We Are Supported By...', apresentado por Kristen Bell e Monica Padman.

"Cheguei a ponto - e talvez por estar num relacionamento com o Kanye por uma década, alguém que não se importava em agradar aos outros ou com a perceção que tinham dele, desde que continuasse a ser fiel a si mesmo - em que ele me ensinou tanto na melhor forma possível de ser apenas eu e de viver o momento", descreveu.

A Kardashian revelou que era uma pessoa que tinha uma grande necessidade de agradar às pessoas, mas que aprendeu a importância de "ser ela mesma em primeiro lugar".

"Desde que seja eu mesma e que esteja a fazer o que quero fazer, do género, tens uma vida e estás a vivê-la por ti. Isso ensinou-me a ser mais confiante e a não me importar, verdadeiramente, com o que as outras pessoas pensam", sublinhou.

Recorde-se que Kim e Kanye casaram em maio de 2014 e tiveram quatro filhos em comum: North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de dois.

