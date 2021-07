Kim Kardashian e Kanye West podem estar separados, mas a união enquanto 'família' permanece.

A celebridade não deixou de apoiar o ex-marido no lançamento do seu novo álbum, 'Donda', que decorreu no Mercedes Benz Stadium.

Mas não foi sozinha. De acordo com o Page Six, os filhos do ex-casal, North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de dois, também estiveram presentes, assim como a irmã de Kim, Khloé.

Este e o décimo disco do rapper e conta com a colaboração de Jay-Z.

Leia Também: O que achou Kim Kardashian do romance entre Kanye West e Irina Shayk?