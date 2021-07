Meses após o fim do casamento com Kim Kardashian, Kanye West terá vivido um romance com Irina Shayk. O rumor nunca foi confirmado, mas dos dois chegaram a ser vistos juntos.

As mais recentes informações dão conta de que o rapper e a modelo já não estão juntos, mas o que terá achado Kim deste envolvimento do 'ex' com outra mulher?

"A Kim está bem com o facto de o Kanye namorar,” garante uma fonte próxima da empresária em declarações à revista People.

"Ela só quer que ele seja feliz", acrescenta, explicando que o ex-casal tem feito de tudo para manter uma relação saudável com o objetivo de proteger os quatro filhos de ambos: North, Chicago, Saint, e Psalm.

"O Kanye está a manter as coisas amigáveis ​​com a Kim para que as crianças possam ser felizes", refere ainda a mesma fonte. "Eles têm passado muito tempo juntos como uma família", termina.

