Aos oito anos de idade, a princesa Charlotte assume já uma importante 'função' no seio familiar.

Conforme destaca a imprensa internacional, a filha de William e Kate Middleton é muito "protetora" relativamente ao irmão mais novo, a príncipe Louis, que já ficou conhecido pelas suas traquinices em público.

A People adianta que Charlotte e Louis partilham uma ligação especial. "É tão ternurento ver os três juntos e, particularmente, a Charlotte a ser super protetora com o irmão mais novo", sublinhou uma convidada que esteve no concerto de Natal na semana passada, no qual os três irmãos estiveram juntos.

