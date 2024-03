Rita Pereira está de parabéns! Esta quarta-feira, 13 de março, a atriz completa 42 voltas ao sol. O ano que passou foi bastante intenso para a artista, sobretudo a nível profissional.

Foram vários os projetos que marcaram os últimos meses, sendo que se destacam dois: o seu regresso à série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar' (no âmbito de uma parceria com a Amazon Prime) na qual voltou a dar vida à personagem de Soraia e a sua mudança para o Rio de Janeiro, Brasil, para gravar o remake da novela 'Dona Beja'.

Nesta galeria destacamos momentos marcantes da artista que refletem conquistas e concretização de sonhos.

