O programa 'Big Brother' regressou este domingo, dia 26 de abril, e apenas algumas horas depois da grande estreia os 18 concorrentes escolhidos para entrarem nesta grande aventura já estão a dar que falar entre os portugueses.

Os mais insólitos detalhes da vida de cada um dos participantes inspiraram o humorista Guilherme Duarte a escreveu uma hilariante review detalhada.

"O Rui é pastor e ou enganou-se no casting ou chumbou no do Quem Quer Casar com um Agricultor. Meter um pastor dentro do Big Brother é mesmo a pedir piadas básicas sobre estar habituado a lidar com vacas, piadas que não irei fazer, obviamente", começa por ler-se no blogue 'Por Falar Noutra Coisa'.

"A Sónia tem classe e disse coisas como 'vou ter de me depilar em frente às câmaras que não me tou-ma-imaginar aí com a pentelheira toda'. Juntem a Sónia e a Bernardina numa unidade de cuidados intensivos e o pessoal em coma induzido levanta-se e vai para casa pelo próprio pé", continua, aqui referindo-se à vendedora ambulante que integra o leque de concorrentes.

"A Soraia era professora assistente de ensino especial e aposto que essa experiência vai ser útil na casa", atira o humorista.

Não faltou a piada sobre o Pedro, o jovem que casou polémica ao dizer que se considerava "um bocadinho homofóbico". "O Pedro começou a falar e eu a pensar 'este parece o mais normal' e ele sai-se com 'sou um bocadinho homofóbico' (...) A cena não é ser homofóbico, é ser burro ao ponto de dizer isso sem ninguém lhe perguntar num vídeo de apresentação de um reality show", brincou Guilherme Duarte.

Veja aqui os restantes comentários do humorista.

Leia Também: Do pastor à Miss: Conheça os 18 concorrentes do novo 'Big Brother'