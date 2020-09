As ideias de Cristina Ferreira não param. Depois de 'Camião do Ben', a apresentadora tem uma nova aposta para as tardes de sábado na TVI.

'Portugal na TVI' foi o nome escolhido para um programa único que terá características nunca antes vistas na televisão portuguesa.

"É um abraço a Portugal. É uma emissão que nunca antes foi feita. 20 apresentadores, isto implica 20 equipas, estarão em todo o país, capitais de Distrito que são 18, mais uma equipa na Madeira e uma equipa nos Açores. Tudo em directo durante 5 horas", anunciaram Manuel Luís Goucha e Marco Horácio no programa 'Você Na TV' desta quarta-feira.

