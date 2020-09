A TVI divulgou esta quarta-feira novos pormenores sobre o programa de Cristina Ferreira.

Ainda sem data de estreia revelada, 'Dia de Cristina' com já com um novo teaser de apresentação. Um vídeo onde é revelado o valor incrível do prémio que a apresentadora vai oferecer a um único espetador.

"Se ganhasse 150 mil euros em cartão sem sair de casa?", questiona a produção do formato no referido vídeo de apresentação.

