Esta noite, na gala do 'Big Brother' vão sair não um, mas dois concorrentes, um anúncio feito esta tarde nas redes sociais do programa e também de Cristina Ferreira, apresentadora do reality show.

Depois de na última quinta-feira Dulce Pinto e Francisco Vale terem ficado a salvo das nomeações por serem os menos votados, há quatro outros concorrentes que continuam em risco de sair da 'casa mais vigiada do país' esta noite.

André Lopes, Iasmim Lira, Joana Sobral e Rogério Parrot são os quatro possíveis candidatos à expulsão, sendo que destes sairão dois, um dos quais logo no início do programa, segundo informou Cristina Ferreira.

