Foi partilhada recentemente na página de Facebook da escritora Sónia Machado Araújo uma fotografia impactante de Pedro Lima e António Cordeiro.

Trata-se de uma fotografia onde os dois atores, que morreram nos últimos meses, se abraçam de forma cúmplice.

Pedro Lima, recorde-se, perdeu a vida a 20 de junho depois de se atirar de uma ravina na sequência dos problemas psicológicos que enfrentava. O ator sofria com uma grave depressão.

Já António Cordeiro deixou o mundo do espetáculo de luto a 30 de janeiro de 2021. O ator lutava desde 2017 contra a progressão de uma doença rara e degenerativa, a Paralisia Supranuclear Progressiva.

Eis abaixo a imagem e o texto que Sónia Machado Araújo escreveu para a acompanhar.

[O abraço sentido de António Cordeiro e Pedro Lima]© Reprodução Facebook / Sónia Machado Araújo

"Ao deparar-me com esta imagem, uma sensação maravilhosa abraçou-me junto com esse abraço. Dois atores. Duas histórias diferentes. Com enredos distintos. Duas almas amigas. Dois finais felizes. Quando tomámos o final aqui, na experiência terrena e elevamos o reencontro ao céu. A oportunidade divina de retornar a casa e continuar a jornada, onde a morte se faz recomeço, onde o fim abre um novo palco de existência. E nesta consciência, ao ver este abraço, vislumbro assim o regresso ao céu, uma felicidade expressa no brilho no olhar, um contentamento infinito de poder voltar a abraçar quem amámos. Assim revejo os meus a se abraçarem! Assim guardo a certeza, que um dia, também eu serei assim recebida, num abraço sentido. Feliz. Eterno! Ao deparar-me com esta imagem, na efemeridade da vida, fica garantida a eternidade! Porque o palco pode correr as cortinas, mas as luzes estarão sempre prontas para se acender. Porque o espetáculo, esse, vai sempre continuar! Na certeza, que num abraço nos voltaremos a reencontrar".

