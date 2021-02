Este sábado, dia 20, Mafalda Sampaio partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um importante momento na vida da filha, a pequena Madalena, de dois anos.

Trata-se de um vídeo no qual a menina surge a despedir-se das suas chuchas e peluches com os quais costumava adormecer.

Já depois deste momento, a influencer explicou o processo: "Hoje a Madalena deixou de usar chucha, estou muito orgulhosa da minha filha".

"O que eu fiz foi criar todo um momento. Íamos fazer uma caixinha com todas a chuchas, porque vinha cá a 'fada madrinha das chupetas' levar esta caixa para outros meninos que não tinham. Ela ficou super contente e entusiasmada. Ao final do dia pusemos a caixa à porta de casa", conta, notando que à noite ficou com a filha um pouco mais na cama até ela adormecer, mas que correu tudo tranquilamente.

