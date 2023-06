Marta Andrino viveu um dia muito especial esta quarta-feira, dia 14 de junho. A atriz celebrou o seu 36.º aniversário e comemorou a data com a família.

No Instagram, a mãe, Carla Andrino, não deixou de mostrar duas fotografias captadas durante a festa. Parabéns, meu amor, minha vida", escreveu na legenda.

Por sua vez, Marta Andrino também assinalou a data na rede social e mostrou várias imagens da comemoração.

"Vejo o tempo a passar mais depressa do que o sinto dentro de mim, mas muito feliz por todos os que me rodeiam e me acarinham com abraços, beijinhos e palavras bonitas. Obrigada família, obrigada amigos pelo dia que me proporcionaram. Sou uma sortuda. (Pedi um arraial e tive um arraial, obrigada, meu amor, Frederico Amaral", disse. Veja as imagens na galeria.

De recordar que Marta Andrino e Frederico Amaral têm dois filhos em comum, os pequenos António e Manuel.