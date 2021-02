Foram muitos os momentos que marcaram a emissão muito especial da TVI feita este sábado, dia 20. O canal de televisão completou 28 anos de vida, data que celebrou quer em estúdio, onde recebeu diversos convidados, quer na rua, com profissionais de norte a sul do país.

A 'festa' começou logo no início do dia com o programa informativo 'Esta Manhã' ao comando de Iva Domingues, Nuno Eiró, Sara Sousa Pinto e Pedro Carvalhas.

Depois foi Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos quem entraram em 'ação', juntando-se a Iva Domingues.

A emissão contou a participação de outras figuras da estação no exterior. No caso de Manuel Luís Goucha, este foi para Monsaraz com Ana Sofia Cardoso.

Já Rita Pereira, por exemplo, teve a oportunidade de ir ao Porto.

Durante a tarde surgiram mais apresentadores que se juntaram à festa, como Pedro Teixeira, Ruben Rua, Maria Cerqueira Gomes e claro, Cristina Ferreira.

À noite, o 'Jornal das 8' foi abrilhantado com as performances da fadista Mariza e de Pedro Abrunhosa.

Veja na galeria as fotografias deste dia repleto de emoções!

Leia Também: "Levantar uma estação do chão, foi a isso que me propus no passado"