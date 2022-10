Noémia Costa encontra-se atualmente a viver e trabalhar no Brasil, onde grava a novela da Globo 'Travessia'. A atriz, de 58 anos, não tem dúvidas de que está a viver "um momento épico, uma grande bênção", na sua vida profissional, mas já com saudades de outra das suas paixões: as tábuas do teatro.

"Estou aqui a pensar neste fim de dia que tenho saudades de fazer teatro e quando for para Portugal vou fazer, sim", diz, já a pensar em projetos futuros.

"Faz-me falta o palco, onde nasci como atriz, faz-me falta", completa.

