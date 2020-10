Com o regresso dos adeptos aos estádios, ainda que em número muito reduzido, Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', deslocou-se ao Estádio José Alvalade para apoiar a Seleção Nacional. Portugal começou a partida contra a Suécia às 19h45, no estádio do Sporting, em Lisboa.

Um momento que a comentadora do 'Big Brother' fez questão de destacar na sua página de Instagram. "Ainda não é o tão desejado regresso à Luz, mas Portugal apoia-se em qualquer lado. E tinha MUITAS saudades disto", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou na rede social, onde destaca o jogo.

Uma publicação que terminou com um comentário, feito em tom de 'brincadeira', sobre as novas medidas da Direção-Geral da Saúde (DGS) por causa da pandemia da Covid-19, palavras que chegam depois da polémica com espetáculo em Guimarães.

"Agora fico à espera que alguém faça zoom à foto e se queixe à DGS por haver um ajuntamento de mais de cinco pessoas no relvado", rematou.

