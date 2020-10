Ana Garcia Martins usou a sua conta de Instagram para esclarecer uma polémica na qual se viu envolvida na sequência de um espetáculo que deu no Multiusos de Guimarães, juntamente com Hugo Sousa e Nilton.

Depois dos comediantes terem partilhado imagens do momento, estas acabaram por gerar uma onda de críticas com várias pessoas a dizer que as normas de segurança não foram respeitadas.

O caso tomou uma tal proporção que o presidente da Câ de Guimarães, Domingos Bragança, determinou hoje a suspensão temporária dos programados para todos os equipamentos culturais do concelho.

"Foi um espectáculo autorizado pela DGS, pela CM de Guimarães e por todas as autoridades competentes. Como me parece óbvio, nem eu nem os meus colegas trabalhamos na clandestinidade ou actuamos de forma ilegal. Desta forma, e porque nada temos a esconder (e porque foi um evento público, devidamente anunciado) e porque não nos foi pedido segredo (o que seria), publicámos as fotos que entendemos", afirmou a comediante na plataforma.

Entretanto, explica: "Num layout de sala com capacidade para 2466 lugares, só foram ocupados 964 lugares, correspondendo a 40% da lotação. Todas as pessoas usaram máscara, havia dispensadores de gel desinfectante no recinto, as entradas e saídas na sala foram feitas de forma ordeira e controlada. NENHUM espectador tinha pessoas sentadas à sua frente, atrás ou ao lado, havendo sempre uma cadeira a garantir essa distância (tal como exigido pela DGS)".

Na mesma publicação, Ana não deixou de ironizar com a decisão tomada pelo presidente: "Entretanto, já hoje, e tendo em conta o evoluir da situação pandémica, a Câmara de Guimarães resolveu suspender todos os eventos culturais. Portanto, encerram-se sítios onde as pessoas estão em segurança e, quem sabe?, no próximo fim-de-semana estão aglomeradas nas ruas e muito mais expostas ao vírus".

"Não aceito comentários infundados, desinformados, acusatórios ou ofensivos. Deixo só um outro assim mais ridículo para me divertir. De resto, Domingo sempre foi um óptimo dia para bloquear pessoas", completou.

