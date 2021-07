Rúben Gomes magoou-se no joelho. Sem adiantar mais pormenores sobre a lesão, o ator apenas mostrou-se a recuperar.

No início do mês, o ator captou duas imagens em que surgia na cama de um hospital e com o perna engessada. "Rock 'n' Roll e as Maldivas vão ter de esperar", disse.

Mas não ficou por aqui e esta segunda-feira, 19 de julho, atualizou os seguidores da sua página de Instagram. "Este é o João. Está a ensinar-me a andar e sabe o que faz. Obrigado João. Motiva-me ainda mais saber que tem bom coração", contou na legenda de três novas imagens.

"E assim se vai andando (quase), a recarregar baterias (literalmente) e à espera do Sol. Os piercings saem já na quarta-feira. Até já", completou, referindo-se aos agrafos que tem na perna.

