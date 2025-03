Harrison Ford viu-se obrigado a cancelar a sua presença na 97.ª edição dos Óscares, depois de ter sido diagnosticado com herpes zoster, também conhecido por zona.

O ator deveria ter marcado presença na passadeira vermelha e apresentado uma estatueta na cerimónia que aconteceu no domingo, dia 2 de março.

De acordo com a Hello!, o ator foi diagnosticado na sexta-feira, tendo avisado a Academia no sábado de manhã.

Segundo o site da Cuf, a zona é uma infeção viral que se manifesta através de erupções cutâneas, normalmente compostas por pequenas bolhas com líquido. Surge geralmente devido à reativação do mesmo vírus que causa a varicela.