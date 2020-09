A morte de Chadwick Boseman continua a ser um dos destaques de várias publicações espalhadas pelas redes sociais, com muito fãs, colegas e amigos a lamentarem a perda do ator.

Michael B. Jordan é um dos nomes muito conhecidos que também abriu o seu coração para homenagear Chadwick. "Tenho tentado encontrar as palavras, mas nada chega perto daquilo que sinto", começou por escrever na sua página de Instagram, onde partilhou uma série de fotografias de ambos.

"Estive a refletir sobre cada momento, cada conversa, casa gargalhada, casa abraço... tudo. Gostava que tivéssemos tido mais tempo. Numa das nossas últimas conversas, disseste que estávamos ligados para sempre, e agora isso significa mais para mim do que nunca", acrescentou, tecendo rasgados elogios ao colega e amigo.

"[...] No meio de tudo isto, nunca perdeste de vista o que mais amavas", destacou, realçando a preocupação que Boseman tinha pela "família, amigos" e várias causas solidárias. "Preocupavas-te com as crianças, a comunidade, a nossa cultura e humanidade. Tu importavas-te comigo. És o meu irmão mais velho", continuou.

"Vou sentir falta da tua honestidade, generosidade, sentido de humor e dons incríveis. Vou sentir falta do presente de partilhar o espaço contigo nas cenas. Estou a dedicar o resto dos meus dias para viver como tu viveste. Com graça, coragem e sem arrependimentos", escreveu.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Estrela de 'Pantera Negra' Chadwick morre de cancro aos 43 anos