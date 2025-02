Após a morte repentina de Michelle Trachtenberg, atriz de 'Gossip Girl', a sua colega de elenco Blake Lively, deixou uma triste e longa homenagem nas redes sociais.

A protagonista de 'It Ends With Us' escreveu nas histórias do seu Instagram horas depois do New York Post avançar a notícia da jovem de 39 anos.

Trachtenberg e Lively contracenaram na série 'Gossip Girl' de 2007 a 2012, sendo que as duas eram inimigas na série.

"Este foi o primeiro dia que conheci a Michelle", escreveu Lively na sua história de Instagram, partilhada juntamente com uma fotografia das duas na série. "Ela era eletricidade. Sabias quando ela entrava numa sala, porque a vibração mudava. Tudo o que ela fazia, fazia a 200%".

Lively continuou: "Ela ria-se muito das piadas de alguém, enfrentava as autoridades de frente quando sentia que algo estava errado, importava-se profundamente com o seu trabalho, tinha orgulho de fazer parte desta comunidade e indústria, por mais doloroso que isso pudesse ser às vezes. Era extremamente leal aos seus amigos e corajosa por aqueles que amava. Era grande, ousada e distintivamente ela própria".

Blake contou ainda que Trachtenberg costumava usar um batom gloss com cheiro a "caramelo delicioso" durante as filmagens - "um pequeno ato de gentileza para com os seus parceiros de cena", explicou a atriz.

"Ela não queria apenas brilhar na câmera, ela queria criar uma experiência agradável para qualquer um que estivesse na sua órbita, até mesmo o cheiro subtil de seu gloss, porque ela importava-se com os detalhes doces".

Lively lamentou então a morte da colega e falou da uma conexão perdida entre as duas. "O tempo passa. Tu tomas como certo que terá a oportunidade de rever um velho amigo. As verdadeiras tragédias da vida são aquelas que te apanham de surpresa numa terça-feira de folga", escreveu.

"O mundo perdeu uma pessoa profundamente sensível e boa. Que o seu trabalho e o seu enorme coração sejam lembrados por aqueles que tiveram a sorte de experimentar o seu fogo", concluiu por fim.

© Instagram

Michelle Trachtenberg foi encontrada sem vida pela mãe, esta quarta-feira, 26 de fevereiro, no seu apartamento em Nova Iorque e a causa de morte ainda não é conhecida.

Leia Também: Morreu Michelle Trachtenberg, atriz de 'Gossip Girl'. Tinha 39 anos