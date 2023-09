Numa atuação recente no Dodger Stadium, em Los Angeles, Joe Jonas abriu o coração e falou com o público fazendo referência à sua recente separação de Sophie Turner, com quem foi casado durante quatro anos.

O cantor, de 34 anos, decidiu falar para serenar os rumores que apontam distintas explicações para o fim do casamento.

"Tem sido uma semana difícil. Eu só quero dizer que, se não ouviram da minha boca, não acreditem, ok?", referiu o artista, deixando em aberto a possibilidade de voltar a falar sobre o tema, dando mais pormenores futuramente.

"Obrigado a todos por todo o amor e apoio. Eu e a minha família adoramo-vos", acrescentou ainda Joe Jonas.

De recordar que cantor e a atriz, de 27 anos, casaram-se em 2019 e têm duas filhas em comum, Willa, de três anos, e uma menina cujo nome não foi revelado e que tem um ano.

Leia Também: Joe Jonas muda letra de canção após divorciar-se de Sophie Turner