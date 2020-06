"Como mãe, existe um instinto natural de proteger os meus filhos de qualquer coisa que possa fazê-los infelizes ou inseguros", foi com estas palavras que Kourtney Kardashian começou por se dirigir aos fãs, esta quinta-feira, na sequência do movimento contra o racismo que ganhou mais força nos últimos dias.

"A dor e o sofrimento causados pelo racismo não são coisas do passado, e eu tenho a responsabilidade de falar com os meus filhos com frequência e honestidade, mesmo quando a verdade é desconfortável", acrescentou, destacando a importância dos meninos zelarem sempre pela igualdade racial.

"Encorajo outras a juntarem-se a mim e a usarem isto como uma lição de aprendizagem para os vossos filhos, para permitir que eles se sintam confortáveis o suficiente para conversarem connosco sobre qualquer coisa", escreveu.

"Permita que tenham conversas sem julgamento e aprendam também com os vossos filhos. Nós não sabemos tudo. Os meus filhos às vezes fazem perguntas que eu talvez não saiba as respostas, por isso descobrimos juntos. Sempre senti que estava do lado certo, mas tenho muito a aprender e quero educar-me ainda mais para que possa ser uma melhor mãe, uma melhor tia para os meus sobrinhos e sobrinhas, uma melhor amiga e uma pessoa melhor", destacou.

Recorde-se que Kourtney, de 41 anos, é mãe de três crianças, Reign Aston, de cinco anos, Penelope, de sete, e Mason Dash, de dez, fruto da relação terminada com Scott Disick.

