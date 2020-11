Sofia Cerveira usou esta sexta-feira, dia 20, a sua conta de Instagram para demonstrar a enorme gratidão que tem pelo companheiro, Gonçalo Diniz. Numa bonita declaração, a apresentadora da SIC revelou sentir-se uma mulher afortunada.

"Quase a partir para o norte do país onde me esperam, desta vez, as gravações do meu novo projeto de televisão. Vou tão descansada e tranquila porque... te tenho a ti", começou por escrever.

"Tão bom fazer esta caminhada contigo. Estamos juntos de mão de dada, lado a lado. Desde sempre e para sempre. Eu para ti. Tu para mim. Em todos os momentos. Só assim faz sentido, não é? Obrigada por tudo o que me dás e por tanto que me ensinas!", completou.

Visivelmente enternecido, Gonçalo Diniz respondeu: "Opss... fiquei sem palavras! E agora?".

Ora veja.

Leia Também: Gonçalo Diniz declara-se a Sofia Cerveira. "Grande guerreira"