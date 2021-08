Será que, desta vez, chegou a existir amor no programa 'O Amor Acontece'? Realizou-se este domingo mais uma reunião final entre os pretendentes que na última semana tentaram conhecer-se melhor e hoje revelamos-lhe qual o desfecho de cada casal.

Catarina e João

Catarina Beiramar e João Dias terminam a experiência com balanço positivo. Os dois participantes gostaram da companhia um do outro e ambos mostraram vontade em conhecerem-se melhor após o programa.

Flora e Diogo

No caso de Diogo e Flora, a experiência não correu como ambos desejavam. A jovem açoriana foi a protagonista de algumas das mais polémicas declarações da noite, chegando a dizer que "estava à espera de [encontrar no programa] uma pessoa com um tom de pele mais escuro".

Já Diogo, deixou claro que não existirá amizade alguma entre ambos longe das câmaras.

Reveja aqui as declarações da jovem.

Isabel e Luís

Entre Isabel e Luís o amor esteve longe de acontecer. Os dois participantes não gostaram da personalidade um do outro e Luís afirmou na reunião que Isabel o irrita em muitas coisas.

Jéssica e Pedro

Jéssica e Pedro são a prova de que o amor pode mesmo acontecer no reality show da TVI. O casal adorou a experiência e terminou a reunião com um beijo apaixonado, provando desta forma que fora do programa vai certamente existir namoro.

Veja aqui este momento.

Leia Também: 'O Amor Acontece': Novos casais e um regresso (mal recebido) ao programa