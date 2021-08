Começou este domingo uma nova aventura para quatro possíveis casais no programa 'O Amor Acontece', da TVI.

Entre os participantes, descobrimos um repetente: João Nogueira.

Depois de um match falhado com Inês Cunha, o ex-participante da Póvoa de Lanhoso decidiu inscrever-se novamente no programa na esperança de conseguir encontrar a sua cara metade. Porém, o regresso de João não correu como esperado e a experiência começou com o pé esquerdo.

O seu novo par, a jovem Delfina, não gostou de saber que este já tinha participado no reality show.

"Ele já sabe o que o espera, acho que seria mais giro terem duas pessoas que não sabem exatamente nada do que as espera", apontou a jovem, que considerou ainda que João nada tem a ver com o seu género de homem.

Além de João e Delfina, que estão na casa do Moinho, há outros três novos casais. Na casa da serra estão Cátia e David, no campo Ana e Miguel e na praia Tatiana e Jorge.

Espreite a galeria para ver as fotografias das novas duplas.

Leia Também: Que amor! Laura Figueiredo e a filha em sessão de fotos na praia