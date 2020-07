A inesperada saída de Cristina Ferreira da SIC, anunciada na passada sexta-feira, continua a gerar burburinho. José Carlos Malato mostrou que não ficou indiferente à notícia e na noite de ontem, dia 23, fez uso das redes sociais para partilhar algumas palavras sobre a apresentadora.

"A Cristina Ferreira foi tão longe, tão longe, que deixou de fazer parte da gente. Nós, somos apenas fogo de artifício. Ela, um foguetão. E não há mal nenhum nisso. Cada um é como cada qual", lê-se.

Cristina mudou-se para a estação de Francisco Pinto Balsemão em 2018, depois de 17 anos no canal concorrente, a TVI. O formato que criou, 'O Programa da Cristina', foi elogiado como o mais inovador feito na televisão nacional nos últimos anos.

Na passada sexta-feira, comunicou estar de volta a 'casa', agora como diretora de entretenimento e ficção.

O regresso gerou ainda mais entusiasmo por parte dos fãs pelo facto de Manuel Luís Goucha, com quem Cristina Ferreira apresentava as manhãs, se mostrar profundamente feliz com a notícia, aguçando assim a curiosidade do público quanto a um possível regresso da dupla.

