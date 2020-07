Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha estão radiantes por voltarem a fazer parte da mesma estação, a TVI. Dois anos depois de anunciar a saída inesperada para a SIC, a apresentadora voltou à sua "casa", onde reencontrou o antigo companheiro televisivo de braços abertos. Os fãs aguardam agora o regresso da dupla ao pequeno ecrã e tudo aponta para que estejam a ser preparadas grandes surpresas.

Esta quarta-feira, dia 22, Cristina e Goucha, juntamente com Pedro Teixeira, encontraram-se e registaram alguns momentos para as redes sociais, aguçando assim a curiosidade do público.

Na manhã de hoje, a apresentadora publicou um novo registo na companhia do anfitrião das manhãs e dedicou-lhe palavras de carinho. "As janelas da amizade são as que nos entusiasmam o futuro. Setembro é amanhã", escreveu.

